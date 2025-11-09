مصمم جلباب عمرو أديب يكشف لـ مصراوي تكلفة الجلابية بالصديري والشال

عمرو أديب ردا على سمر فودة: الجلباب تراثنا ونفتخر به وليس عيبًا يجب إخفاؤه

كشف الخياط هشام الشرقاوي، تكلفة الجلابية التي ارتداها الإعلامي عمرو أديب في حلقة برنامجه "الحكاية"، ردًا على الجدل الذي أثارته الإعلامية سمر فودة حول ارتداء الجلباب الصعيدي في المتحف المصري الكبير.

وقال الشرقاوي في تصريحات لـ مصراوي: "سعر المتر من الصوف الإنجليزي يبلغ 1500 جنيه"، مشيراً إلى أن الجلابية التي ارتداها أديب تبلغ تكلفتها حوالي 8000 جنيه، "القماش وحده يكلف 5500 جنيه، بالإضافة إلى 2500 جنيه مقابل التفصيل"، مؤكداً أن التكلفة الإجمالية قد تصل إلى 15 ألف جنيه في حالة إضافة الصديري والشال.

وأشار الشرقاوي، إلى أن عمرو أديب قصد ارتداء الجلابية بالمقلوب على الهواء، موضحاً أن هذه العادة ترجع إلى المعتقدات المصرية القديمة.

وقال: "المصريون القدماء كانوا يعتقدون أن ارتداء الملابس بالمقلوب يجلب الحظ، بالتزامن مع مباراة الزمالك والأهلي في السوبر"، كنت أتمنى أن يرتدي أديب الجلابية بالمعدول كي تظهر الصنعة والتفصيل بشكل أفضل.

وأكد الشياط أنه ينتمي إلى أشهر الخياطين في محافظة الشرقية، ويمتلك فرعاً آخر في مدينة نصر بالقاهرة.

وأشار إلى أنه تعرف على الإعلامي عمرو أديب من خلال الكاتب الصحفي طارق صبري والعميد محمد الصعيدي، مؤكدًا أنه أنجز الجلابية في وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة، بينما قد يستغرق التفصيل العادي لمثل هذا النوع من الجلاليب شهرين كاملين.

واختتم الشرقاوي حديثه بتعليق على الجدل الدائر حول ارتداء الجلابية في المتحف المصري الكبير، قائلاً: "لا أفهم سبب الهجوم على الرجل المحترم الذي ظهر مرتدياً الجلابية في المتحف"،

واستطرد: "لا توجد بدلة بـ8000 جنيه بنفس سعر الجلابية، فالجلباب الكامل قد تصل تكلفته إلى 15 ألف جنيه دون العباءة"، مؤكداً أن الجلابية تمثل تراثاً مصرياً أصيلاً يستحق الفخر والاحترام.