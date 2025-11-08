كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، عن الملابس المتاح الدخول بها إلى المتحف المصري الكبير لكافة الزائرين سواء المصريين أو الأجانب.

وأوضح "غنيم"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إدارة المتحف المصري الكبير تتيح للزائرين الدخول بمختلف أنواع الملابس إلا الملفت منها.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن إدارة المتحف لا تمنع أي زي بعينه، مشيرًا إلى أن الحالات التي يتم إيقافها تكون فقط لمن يرتدي ملابس ملفتة أو غير مناسبة لطبيعة المتحف كموقع ثقافي وسياحي عالمي.

كان أكد الدكتور أحمد غنيم، أنه لا صحة مطلقًا لما تردد حول منع دخول المتحف المصري الكبير بالجلاليب، مؤكدًا أن جميع الزوار مرحب بهم دون تمييز في الزي طالما كان لائقًا ويحترم المكان الأثري.

وتصدرت صورة العم رشاد وزوجته، داخل المتحف المصري الكبير، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة التي ظهر فيها العم رشاد مرتديًا الجلابية الصعيدي.

يذكر أن المتحف المصري الكبير شهد أمس إقبالا كثيفًا من الزائرين سواء المصريين أو السائحين الأجانب على حد سواء.

وقررت إدارة المتحف المصري الكبير، أمس، بعد ارتفاع أعداد الزائرين وتكدس الجمهور أمام المتحف، إلى وقف حجز التذاكر حتى غدا السبت؛ لتكتفي بالحجوزات التي تخطت 25 ألف تذكرة وترجئ حجز التذاكر الجديدة إلى غدا.

وفي هذا السياق، قررت وزارة السياحة والآثار، بحسب بيانها الرسمي، إلى إطلاق نظاما جديدًا لحجز التذاكر.

وقررت وزارة السياحة والآثار، قصر حجز وشراء تذاكر الزيارة اليوم السبت 8 نوفمبر، وأيام العطلات الرسمية ونهايات الأسبوع (الجمعة والسبت) على الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف فقط، من هنا.

ووفقاً للقرار الجديد، سيتم وقف عمليات حجز وبيع التذاكر من شبابيك التذاكر بالمتحف خلال هذه الأيام المحددة، على أن تستمر كالمعتاد في باقي أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني وشبابيك التذاكر معاً طبقا للطاقة الاستيعابية للمتحف.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة تنظيم عملية الدخول وضمان تجربة زيارة متميزة وآمنة للزائرين، بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية للمتحف، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة الزائرين.