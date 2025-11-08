"الإسكندرية للكهرباء" تنتهي من خطة تأمين مقار انتخابات النواب 2025

كتب- محمد صلاح:

انتهت شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، من الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس النواب والتي ستنطلق داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر الجاري.

وأعلنت الشركة، رفع درجة الاستعداد القصوى بكل أحياء المحافظة والتنسيق الكامل مع جميع جهات محافظة الإسكندرية بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية، حرصًا على انتظام وحسن سير العملية الانتخابية وضمان عدم وجود أي مشاكل أو شكاوى من الناخبين.

وعقد رئيس الشركة، اجتماعًا مع قيادات الشركة تناول التأكيد على ضرورة الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية مع وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات، والاستعداد الكامل بوحدات ديزل حديثة متنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أي أزمة طارئة بمقرات الاقتراع على مستوى المحافظة ووجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في جميع التخصصات وذلك على مدار الساعة للتدخل الفوري في حالة حدوث أي أعطال بالشبكة.

وشدد رئيس الشركة، في نهاية الاجتماع، على رؤساء القطاعات ومديري العموم والإدارات بضرورة وجودهم في مكاتبهم لمتابعة ما يحدث على مدار الساعة من خلال التنسيق مع رؤساء القطاعات والإدارات لضمان استدامة التيار وإزالة أسباب الشكاوى الواردة فورًا.

اقرأ أيضًا:

طقس خريفي وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت بانتخابات النواب 2025

ما هي أعراض مرض الحمى القلاعية؟.. وهل يؤثر على الإنسان؟