طارق نور: الذكاء الاصطناعي يُجيد التفكير.. و"ممكن يودينا في حتة تانية"

كتب- محمد شاكر وعمرو صالح:

قال طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن خيارات استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام أصبحت تفوق الخيال.

وأضاف "نور"، خلال كلمته ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، اليوم السبت، أن الرهان الآن يرجع للجمهور ومستوى وعيه، ونحن في عالم جديد ما زال يتشكل.

وتابع طارق نور: استعمال الذكاء الاصطناعي سيتوقف عليه كثير من الأمور، وعلى طبيعة هذا الاستخدام، يمكن يودينا في حتة كويسة أو وحشة، والبعض يستخدمه وفق المصلحة ورأينا المصلحة تفوقت على الديمقراطية.

وواصل رئيس الشركة المتحدة: "ما حدث في البرازيل دليل على ذلك، فقد كانت منصة إكس تحض على إجراء الانتخابات وكانت البرازيل ترفض، واشتكى رئيس البرازيل إلى إيلون ماسك إلا أنه رفض تمامًا، فرفع دعوى قضائية وأغلق تطبيق إكس في البرازيل وبعد ذلك حاول إيلون ماسك أن يعيد التطبيق دون أن يتطرق إلى الانتخابات التي صنعت المشكلة من الأساس.

وأكمل "نور": الذكاء الاصطناعي مثل أي وسيلة أصبحت اليوم تجيد التفكير، وأصبح اليوم مقدار إجادتنا لعملنا يتوقف على علمنا به.

واستطرد: كلنا نحتاج إلى طريق الوعي والمشكلة كيف نوعي الشخص بأن "المكن ممكن يودينا في حتة تانية"، والتوعية عن طريق الترفيه هي المطلوبة لرفع درجة الوعي خاصة بالذكاء الاصطناعي، ولو لم يملك المنتج والصحفي والطبيب هذا العلم لن يستطيع أن يكمل طريقه، وتملك هذا العلم الجديد هو الذي يصنع الثورة المعرفية الخامسة بحيث نحمي نفسنا مما يمكن أن يحدث، ولذلك نرجع نقول أن الوعي يبدأ من الجمهور.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، والتي تستمر على مدار يومي 8 و9 نوفمبر 2025 في القاهرة، بمشاركة كبيرة تضم أكثر من 2500 صحفي وإعلامي من مصر والمنطقة والعالم.

وأشارت إدارة المنتدى إلى أنه خلال اليومين ينظم أكثر من 120 فعالية مبتكرة، تستعرض تجارب إعلامية وتقنيات إعلامية متطورة من مختلف أنحاء العالم، ضمن 7 منصات رئيسية تغطي مختلف جوانب صناعة الإعلام.

