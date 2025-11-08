طارق نور: اللعبة تغيرت وأصبح الجمهور طرفا رئيسيا في صناعة المحتوى

كتب- محمد شاكر وعمرو صالح:

قال طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الإبداع في المحتوى لم يعد خافيًا على أحد، لأن الابتكار لم يعد حكرًا على وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن اللعبة تغيّرت وأصبح الجمهور طرفًا رئيسيًا في صناعة المحتوى.

وأضاف "نور"، خلال كلمته في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام 2025، أن منصات التواصل الاجتماعي، مثل "تيك توك"، كشفت عن جمهور مبدع لم يكن من الممكن الوصول إليه من قبل، وفي مختلف المجالات.

وتابع: "السؤال الآن: هل تستطيع الآلة أن تُبدع أكثر من الإنسان أم لا؟ خاصة في الوقت الذي نستعين فيه بالجمهور بدلًا من المراسل".

وأوضح: "إذا كنا في الماضي نبلل إصبعنا لنقلب صفحات الجريدة، فإن هذا الإصبع نفسه أصبح اليوم يقلب صفحات (فيسبوك) ومواقع التواصل الاجتماعي"، في إشارة إلى التحول الكبير في سلوك الجمهور تجاه استهلاك المحتوى الإعلامي.

وأشار "نور"، إلى أن تطور الذكاء الاصطناعي بات واقعًا يوميًا يفرض نفسه، قائلاً: "كل معلومة نضعها تزيد من جودة الآلة، وعلينا أن ندرك أن الإنسان محدود، بينما الذكاء الاصطناعي يمتلك كمًّا هائلًا من المعلومات المخزنة في عقول البشر جميعًا، ولذلك فهو أذكى مني كثيرًا، وأصبح قادرًا حتى على تحليل العواطف".

وأضاف: "الخلط بين البيانات والجسم البشري خطر على الإنسانية، والرهان الحقيقي هو على من يستخدم هذه التقنيات، هل سيوظفها لصالح المجتمع والدولة أم لا؟ وهنا يأتي دور التشريعات التي يجب أن تضبط هذا المجال".

واختتم طارق نور حديثه قائلًا: "أنا مع المناعة وليس المنع. المسألة في النهاية تعود إلى الإنسان نفسه: هل يستطيع أن يمنع نفسه من الكذب؟ فاليوم يمكنه أن يصنع فيديو لشخص يبدو حقيقيًا لكنه ليس هو، والسؤال الأهم: هل سيستخدم هذه القدرات في الخير أم في الشر؟".

يُذكر أن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام انطلقت صباح اليوم، وتستمر على مدار يومي 8 و9 نوفمبر 2025 في القاهرة، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي وإعلامي من مصر والمنطقة والعالم.

وأوضحت إدارة المنتدى أن نسخة هذا العام تتضمن أكثر من 120 فعالية مبتكرة، تستعرض تجارب وتقنيات إعلامية متطورة من مختلف أنحاء العالم، ضمن 7 منصات رئيسية تغطي مختلف جوانب صناعة الإعلام.

