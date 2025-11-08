طارق نور يجيب عن السؤال الصعب: من يتحكم في الإعلام الآن؟

كتب- محمد شاكر وعمرو صالح:

أكد طارق نور، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أهمية المعلومات، قائلًا: منذ أيام افتتحت مصر المتحف المصري الكبير، وشاهدنا الزخم الذي حدث في الافتتاح، وهو دليل على أهمية الخبر والمعلومة التي اهتمت بها ودونتها الحضارة المصرية القديمة وهو أكثر ما يميزها عن غيرها من الحضارات، لأن أهمية المعلومات بدأت منذ العصر المصري القديم وإلى الآن.

وقال "نور"، خلال كلمته ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، اليوم السبت: علينا أن نجيب عن السؤال المهم وهو من يتحكم في الإعلام اليوم؟ ومن سيتحكم فيه غدًا؟.

وأضاف رئيس الشركة المتحدة: وصلنا اليوم إلى الجيل الخامس من الثورات المعرفية التي مرت على البشرية، بعد الثورة الزراعية والصناعية وغيرها من المراحل المعروفة، وقد بدأت عملي مبكرًا ورأيت الكثير عندما كنا نقنع الناس بالإعلان ورأيت تحولًا كبيرًا منذ أن كانت المعلومة تأتي على ورق جرائد تقول "لو خلص الفول أنا مش مسئول"، وكان الإعلان سهلًا جدًا، على عكس ما يحدث الآن، وقد رأينا الكثير من الطرائف التي تقع بفعل الأخطاء اللغوية على عكس ما يحدث الآن.

وحكى "نور"، إحدى الطرائف، التي رآها وكانت أزمة خاصة بتصميم أحد الإعلانات الخاصة بمعرض أثاث وكان المانشيت الرئيسي للحدث هو "الحاج محمد أكبر معرض"، ونسي الذي يكتب أن يضع النقطة على حرف الضاد.

وتابع "نور": من يتحكم في الإعلام الآن هم ملاك وسائل الإعلام، وكنا نطلق على من يحكم الإعلام "الأخ الأكبر" لأننا نعلم أن وسائل الإعلام طوال عمرها موجهة، ومع ذلك يمكن أن نقوم بعملنا باحترافية دون أن يلاحظ أحد أن وسيلة الإعلام موجهة.

وواصل طارق نور: الآن العصمة في يد أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وفيس بوك، والفيصل هو مناعة الناس هل سيستطيع أن يتحكم في الذكاء الاصطناعي أم سيتحكم فيه الذكاء الاصطناعي.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، والتي تستمر على مدار يومي 8 و9 نوفمبر 2025 في القاهرة، بمشاركة كبيرة تضم أكثر من 2500 صحفي وإعلامي من مصر والمنطقة والعالم.

وأشارت إدارة المنتدى إلى أنه خلال اليومين سيُنظّم أكثر من 120 فعالية مبتكرة، تستعرض تجارب إعلامية وتقنيات إعلامية متطورة من مختلف أنحاء العالم، ضمن 7 منصات رئيسية تغطي مختلف جوانب صناعة الإعلام.

اقرأ أيضًا:

طقس خريفي وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يواصلون التصويت بانتخابات النواب 2025

ما هي أعراض مرض الحمى القلاعية؟.. وهل يؤثر على الإنسان؟