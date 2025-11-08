كتب- محمد شاكر:

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، ضمن نشاطها الثقافي والفكري بإشراف رشا الفقي، أمسية من سلسلة صالون قضايا موسيقية، الذى تعده وتقدمه الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين.

وتستضيف الأمسية الدكتورة نادية النشار رئيس شبكة الشباب والرياضة، الموسيقار عمرو سليم، الدكتورة منى الحديدي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ويتخلله فقرة فنية لكل من الملحن العراقي يوسف عباس، الملحن أحمد فايز، الملحن وعازف العود أحمد خاطر وذلك فى السابعة مساء اليوم السبت ٨ نوفمبر على المسرح الصغير .

تأتى الأمسية فى إطار الفعاليات التنويرية لوزارة الثقافة وتتناول دور الخريطة الاعلامية في الحفاظ على الهوية المصرية وتطوير ذائقة الجمهور خاصة الشباب من خلال مختلف الفنون وذلك فى إطار الأنشطة التفاعلية لفريق مبادرة يوم بلا شاشات وبلا سوشيال ميديا التى اطلقتها الدكتورة منى الحديدي، و كذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لشبكة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن صالون قضايا موسيقية يهدف إلى صون الهوية الفنية وتعريف الأجيال الجديدة بعناصر ومفردات التراث الإبداعى من خلال طرح ومناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالشأن الموسيقي.