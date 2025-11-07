أكد المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية للمصريين في الخارج تسير بشكل منتظم ومطمئن، مشيرًا إلى أن أعمال التصويت قد بدأت فعليًا في 134 مقرًا انتخابيًا موزعين على 115 دولة حول العالم.

وأضاف البنداري أن هناك 5 مقرات فقط لم تفتح أبوابها بعد، موضحًا أنها من المقرر أن تبدأ عملها تباعًا حتى الساعة السابعة مساءً وفقًا لتوقيت كل دولة، من بينها مقر لوس أنجلوس.

وتابع المدير التنفيذي للهيئة أن المتابعة تتم لحظة بلحظة وبشكل مباشر مع السادة السفراء والقناصل في 117 دولة، وذلك لضمان انتظام العملية بالكامل وسهولة إدلاء المواطنين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية بأصواتهم دون أي عقبات.

من ناحية أخرى، أشار البنداري إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من العمل في 16 مقرًا انتخابيًا وتم غلق باب التصويت فيها، بعد أن اكتملت الفترة المحددة لها الساعة السادسة مساءً تبعًا للتوقيت المحلي.

وأكد أن هذه المتابعة الميدانية تتم عبر غرفة عمليات مركزية تتواصل مع السفراء عبر الفيديو كونفرنس.

وفي هذا الإطار، قامت الغرفة بالاتصال بعدد من السفراء للوقوف على مجريات العمل، حيث قال السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر في الرياض، إن العملية تسير بانتظام رغم الإقبال الكثيف منذ الصباح، مما استدعى تدخل الأمن السعودي لتنظيم التوافد.

كما أوضح السفير عماد بيومي، سفير مصر في هولندا، أن العملية بدأت في موعدها الساعة التاسعة صباحًا وستستمر حتى التاسعة مساءً، معربًا عن شكره للدعم الفني المقدم من الهيئة.

بدوره، أشار السفير عبيده الدندراوي في إثيوبيا إلى سير كل الجوانب الفنية بانتظام، بينما أكد السفير منظر سليم في أوغندا أن العملية تسير بسلام دون أي معوقات مع توافد المصريين بشكل مطرد.