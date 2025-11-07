كتب- محمد بكر:

أعلنت السفارة المصرية في نيوزيلندا انتهاء اليوم الأول من التصويت في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، والذي شهد مشاركة مميزة من أبناء الجالية المصرية المقيمين هناك.

وأكدت السفارة أن اليوم الأول من عملية التصويت جرى في أجواء من النظام والانضباط، وسط حرص المصريين على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم، تعبيرًا عن انتمائهم ووعيهم بأهمية دورهم في دعم مسيرة الديمقراطية المصرية.

وأوضحت السفارة أن عملية التصويت ستستأنف غدا وفق المواعيد المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مع استمرار توفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان سهولة المشاركة لجميع أبناء الجالية المصرية في نيوزيلندا.

وتُعد لجنة نيوزيلندا أول لجنة بدأت التصويت في انتخابات مجلس النواب بالخارج للمرحلة الأولى، حيث توافق الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة في نيوزيلندا الساعة العاشرة مساء الخميس بتوقيت مصر، لوجود فارق زمني بين البلدين بمقدار 11 ساعة، فيما ستكون لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية آخر لجنة تفتح باب التصويت، وذلك في الساعة التاسعة صباح الجمعة الذي يوافق الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

ويُذكر أن انتخابات مجلس النواب تُجرى على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بالخارج، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة في 11 ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع بقطاع أكتوبر

الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من الشبورة.. وفرص أمطار

القانون يُجرم رشوة الناخبين.. عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة