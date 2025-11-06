الحمى القلاعية.. الزراعة: سلالة SAT1 تحت السيطرة واللحوم آمنة

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يوجد برنامج للتحصينات الوقائية بصفة دورية 4 مرات في العام.

وأضاف "الصياد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" على قناة mbc مصر، اليوم، أن مصر أنتجت الأمصال والتحصينات المضادة للحمى القلاعية في مصر، ويتم تحصين الماشية بها بصفة دورية.

وتابع: الأشهر الماضية، ظهرت سلالة SAT1 والتي لم تكن موجودة في مصر من قبل، ولكن في أقل من 20 يومًا نجحنا في إنتاج المصل المضاد له وتجربته، وإتاحته على مستوى الجمهورية، حيث لم يتم تسجيل أي أضرار للثروة الحيوانية.

وأكد المهندس مصطفى الصياد، أن حملات التحصين مستمرة بصفة دورية ضد الحمى القلاعية، والجلد العقدي، وحمى الوادي المتصدع.

وشدد على أن الثروة الحيوانية في مصر بخير، ولا يوجد أي ضرر في اللحوم أو الثروة الحيوانية، مناشدًا المزارعين والمربين، ضرورة تحصين الماشية الخاصة بهم، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

اقرأ أيضًا:

افتتاح المتحف المصري الكبير.. كيف قفزت أسعار الغرف الفندقية في مصر؟

أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في نوفمبر.. تبدأ من 30 ألف