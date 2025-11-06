محافظ القاهرة: إعادة الانضباط وتنظيم ميادين القاهرة

عقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا لبحث تشديد إجراءات إعادة الانضباط وتنظيم الميادين بالقاهرة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، أقامت أجهزة الدولة عددًا كبيرًا من المواقف النموذجية، والأسواق الحضارية في عدد من مناطق القاهرة كألف مسكن، ورمسيس، والعاشر، والسلام، بهدف إعادة الانضباط للشوارع، وهو ما يستلزم الحفاظ عليها وتكثيف الحملات لمنع الباعة الجائلين حولها، وكذلك منع الانتظار الخاطئ والتحميل من خارج المواقف الجديدة لاستعادة الشكل الحضاري لشوارع القاهرة.

شارك في الاجتماع اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومسؤولي الإدارة العامة لمرور القاهرة، وشرطة المرافق، والمواقف والسرفيس، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، على ضرورة القيام بحملات مستمرة على السائقين المخالفين، والمواقف العشوائية حول هذه المواقف لمنع تحميل الركاب من خارجهم، ومنع الباعة الجائلين في محيطهم واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة، أنه لن يتم السماح بتواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطئ في محيط المواقف النموذجية الجديدة التي أقامتها الدولة، ونفذتها الشركة الوطنية للطرق للقضاء على العشوائية، وإعادة تنظيم الأماكن، لتسهيل الحركة المرورية وتيسير تنقلات المواطنين.

ووجه إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، باستمرار تواجد المرور وشرطة المرافق، والأجهزة التنفيذية بالأحياء لمنع عودة الإشغالات والمواقف العشوائية مرة أخرى.

