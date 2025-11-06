إعلان

القوات المسلحة تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية والمعرض الدائم للمنتجات

كتب : محمد سامي

11:22 ص 06/11/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتحت القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية والمعرض الدائم لمنتجات الجلود والذى تم تنفيذه على مساحة (4) فدان بمدينة الأمل ويضم عدد (107) ورش للصناعات الجلدية ومعرض دائم لبيع المنتجات الجلدية فضلاً عن عدد من المنشآت الإدارية ومستشفى خيرى تضم مختلف التخصصات الطبية لخدمة أهالى المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم مقومات التنمية الحضارية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بالمناطق السكنية غير المخططة الجارى تطويرها.

ويهدف المشروع إلى الإستغلال الأمثل للطاقات البشرية من خلال توفير فرص العمل والمناخ الإبداعى لصناعة المنتجات اليدوية والجلدية وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

وأعرب عدد من المواطنين عن عميق شكرهم للقيادة السياسية وما تبذله من جهود فى التنمية الشاملة لإنجاز تلك المشروعات التى تعود بالنفع على كافة العاملين بها والمترددين عليها.

يأتى ذلك فى إطار تضافر الجهود التى تعكس رؤية الدولة المصرية إيماناً بأن أبناء الوطن قادرين على التميز متى توفرت لهم الإمكانيات.

حضر مراسم الإفتتاح اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى ، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، واللواء أح محـمد مصطفى رضوان مدير عام جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة.

5555555555555

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القوات المسلحة الصناعات اليدوية منتجات الجلود

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إسرائيل تعلن المنطقة الحدودية مع مصر "منطقة عسكرية مغلقة"
الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)
بـ172 صوتًا.. اليونسكو تعتمد انتخاب خالد العناني مديرًا عامًا لها