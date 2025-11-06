تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

أكد هاني جنينة، الخبير المالي والاقتصادي، أن هناك 3.5 مليار دولار تمثل قيمة سعر الأرض في الاتفاقية المتوقع توقيعها بين الحكومة والديار القطرية لتطوير منطقة علم الروم، وستُدفع نقدًا، بينما يتبقى 26.5 مليار دولار من قيمة المشروع الاستثماري، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح مدينة الدواء وأن رسالته كانت توطن صناعة الدواء تحديدا الأدوية الحديثة، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وأدوية الأورام.

أوضح الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أهمية موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على تفعيل آلية التسجيل التلقائي للفئات غير القادرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن "الزعل" من الأشياء الخطيرة، والتي ينتج عنها مشكلات خطيرة في القلب، منها شلل مؤقت لعضلة القلب

قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الشروق، أن التطورات الجارية في قطاع غزة تشير إلى استمرار تصفية القضية الفلسطينية وليس حلًّا جذريًا، مؤكّدًا أن إسرائيل تمارس القتل يوميًا في نحو 52% من مساحة غزة داخل ما وصفه بـ"الشريط الأصفر"، وأن الدعوات لوقف إطلاق النار ليست نهاية الأزمة بحد ذاتها لأنها "تغيّر في طبيعة الحرب مع استمرار هدم المنازل"