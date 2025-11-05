أوضح الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أهمية موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على تفعيل آلية التسجيل التلقائي للفئات غير القادرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي مداخلة هاتفية على "القناة الأولى الفضائية"، أكد تاج الدين أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لما نص عليه قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يُلزم الدولة بتحمل وسداد اشتراكات هذه الفئات بالكامل.

وأشار مستشار الرئيس إلى أن الفئات غير القادرة التي سيتم تسجيلها تلقائياً هي فئات "محددة ومعروفة" مثل الأرامل والأيتام، وسيتم تسجيلهم لضمان حصولهم على الخدمات الطبية الكاملة التي يوفرها التأمين الصحي الشامل.

ولفت عوض تاج الدين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "تبنى هذا القانون منذ بدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في أول محافظة"، مؤكداً أن هناك توجيهات رئاسية مباشرة للحكومة بالإسراع في تنفيذ المنظومة وتغطية مختلف المحافظات.

وشدد تاج الدين على الأهمية الاجتماعية لهذه الخطوة لضمان امتداد مظلة التأمين الصحي الشامل لتغطي كافة فئات الشعب المصري.

