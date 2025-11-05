إعلان

كدمات الزعل والإصابة بالسرطان.. جمال شعبان يحذر من هذا الأمر

كتب : داليا الظنيني

10:37 م 05/11/2025

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن "الزعل" من الأشياء الخطيرة، والتي ينتج عنها مشكلات خطيرة في القلب، منها شلل مؤقت لعضلة القلب.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أن الزعل ينتج عنه مرض السرطان، ومشكلات في العين، كما يتسبب في رفع الضغط، والإصابة بالسكر.

ولفت إلى أن بعض النساء قد تلاحظ ظهور كدمات بألوان مختلفة على الجسم عند الاستيقاظ من النوم، ويرجع البعض هذا الأمر إلى تأثير الضغوط النفسية أو الحزن، لذلك، من المهم للجميع تجنب المواقف التي تسبب التوتر والحزن؛ للحد من مثل هذه الظواهر.

وأشار إلى أن الزعل يجب أن يوضع في مكانه المناسب؛ حتى لا ينتج عنه الوفاة، لافتا إلى أن كدمات الزعل حقيقة، والوقاية منها تكمن في الابتعاد عن الزعل.

