عوض تاج الدين: 94% من الأدوية التي نستخدمها مصنعة بمصر

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح مدينة الدواء وأن رسالته كانت توطن صناعة الدواء تحديدا الأدوية الحديثة، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وأدوية الأورام.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، خلال مداخلة ببرنامج: "قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن مصر تصنع الدواء، لكن المركبات الأساسية تأتي من الخارج، وحوالي 94% من الأدوية التي نستخدمها مصنعة في مصر، لكن أدوية الأورام متوفرة بكميات قليلة، والمشكلة في سعر تلك الأدوية أنها مرتفعة الثمن.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على التوطين الحقيقي لتوفير جميع الخدمات الصحية وأن الدولة بدأت في تصنيع أجزاء من الأجهزة الطبية في مصر، وأن هذا الأمر يسهل الأمر على الطبيب وعلى جميع المواطنين.

