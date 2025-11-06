كيف سيحدث المتحف المصري الكبير نقلة عالمية في السياحة الثقافية؟

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيمثل نقطة تحول في حركة السياحة الثقافية داخل مصر، مشيراً إلى أنه سيُسهم بشكل مباشر في زيادة أعداد السياح الوافدين من مختلف دول العالم.

وأوضح "غنيم، في تصريحات لمصراوي، أن هناك ملايين الزوار حول العالم ينتظرون افتتاح المتحف المصري الكبير، لما يمثله من صرح حضاري ضخم يضم آلاف الكنوز الأثرية النادرة، مؤكداً أن هذا الحدث سيرفع عدد الليالي السياحية التي يقضيها الزائر في القاهرة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن بعض المهتمين بالحضارة المصرية القديمة قد يخصصون يومين كاملين من رحلتهم فقط لزيارة المتحف وما يحتويه من قطع فريدة وتجربة عرض استثنائية.

وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير قائلاً: موقع المتحف بالقرب من مطار سفنكس الدولي سيُسهم بدور كبير في زيادة أعداد الزائرين، حيث سيتمكن السياح القادمين خصيصاً لزيارة المتحف من الوصول إليه بسهولة، خصوصاً أولئك الذين تكون إجازاتهم قصيرة.

كما أشار إلى أن المطار سيخدم أيضاً السياح القادمين من المدن الشاطئية مثل شرم الشيخ والغردقة أو من المدن الأثرية كالأقصر وأسوان، والذين يخصصون يوماً واحداً من رحلتهم لزيارة القاهرة.

وأكد غنيم أن المتحف المصري الكبير يملك شبكة نقل متنوعة تتيح سهولة الوصول إليه، سواء عبر الطرق البرية أو الرحلات الجوية، مما يعزز من فرصه في أن يصبح مركز جذب رئيسي للزوار من داخل مصر وخارجها.

وشدد على أن المتحف المصري الكبير يمتلك كل المقومات التي تجعله أحد أكبر المتاحف جذباً على مستوى العالم، موضحاً أن المتحف يجمع بين عراقة الحضارة المصرية القديمة وروح الحداثة في تصميمه ومعروضاته.

وأضاف أن استخدام أحدث تقنيات العرض المتحفي والتصميم المعماري الفريد والمساحة الشاسعة لقاعة العرض، كلها عوامل تجعل المتحف قادراً على منافسة كبرى المتاحف العالمية والتفوق عليها.

