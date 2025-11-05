هيئة الدواء المصرية تفوز بمنصب نائب رئيس شبكة معامل الاعتماد الإفريقية



فازت هيئة الدواء المصرية بمنصب نائب رئيس شبكة معامل الاعتماد الإفريقية (NARL)، وذلك خلال الاجتماع الأول لإطلاق الشبكة، الذي عُقد بمدينة غابورون – بوتسوانا خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2025، بتنظيم من وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية – نيباد (AUDA-NEPAD) والمنتدى الإفريقي لجودة الأدوية (AMQF).



وبحسب بيان، يأتي هذا الفوز تقديرًا للدور الريادي الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز منظومة الجودة والاعتماد داخل القارة الإفريقية، وتتويجًا لجهودها المستمرة في دعم التكامل الإفريقي في مجالات التنظيم والرقابة الدوائية.



كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن هيئة الدواء المصرية كأحد الأعضاء الرئيسيين (Reliance Lab) في الشبكة، في خطوة تعكس الثقة الإفريقية المتزايدة في كفاءة الهيئة وقدرات معاملها التحليلية والرقابية، وتعزز مكانتها كمرجع إقليمي في مجالات الجودة والاختبارات المعملية.



ومثّلت الهيئة في الاجتماع الافتراضي كلٌّ من الدكتورة داليا أبو حسين، مدير عام الإدارة العامة لتوكيد الجودة وممثلة الهيئة باللجنة القارية لجودة الأدوية الإفريقية التابعة لوكالة الاتحاد الإفريقي، والدكتورة دعاء راضي، مدير إدارة الإفراج عن التشغيلات ورئيس اللجنة الفرعية الخاصة باللقاحات التابعة للمنتدى الإفريقي لجودة الأدوية، والدكتورة بسنت هاني، مشرف بالإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي، حيث أسهمت مشاركتهن الفاعلة في بناء توافقات مثمرة مع الدول الأعضاء، مما عزز من فوز الهيئة بهذا المنصب المرموق، ورسخ حضورها كأحد أبرز الكيانات الرقابية الدوائية المؤثرة في القارة الإفريقية.



وبحسب بيان أيضا، يؤكد هذا الإنجاز على المكانة الإقليمية والدولية المتميزة لهيئة الدواء المصرية، وعلى دورها القيادي في دعم جهود وكالة الأدوية الإفريقية (AMA) نحو توحيد المعايير الرقابية وتحقيق الاعتماد القاري في مجال التحاليل الدوائية واللقاحات، بما يسهم في رفع كفاءة الأنظمة الصحية الإفريقية وضمان جودة وسلامة الدواء.





