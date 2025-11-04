وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية

شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إجراءات تفتيش الحرب ورفع الكفاءة القتالية لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية، بعد تطويرها وتحديثها وفقا لأحدث النظم القتالية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من طلبة الجامعات المصرية.

بدأت الإجراءات بكلمة اللواء أركان حرب عبدالمعطي عبدالعزيز علام، قائد المنطقة المركزية العسكرية، قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللامحدود ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي تنفذها الوحدات والتشكيلات، مؤكدا أن رجال المنطقة سيظلون دائما في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية القتالية، مستعدون للزود عن تراب مصر مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى التوجيه لأوضاع القوات المصطفة لمختلف الأسلحة والتخصصات داخل أرض الاصطفاف، كما شاهد مرور أسلحة ومعدات الأفرع الرئيسية ومختلف الهيئات والإدارات التخصصية بالقوات المسلحة المشاركة بالتفتيش، والتي أظهرت مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة من طفرة في مجال تطوير التسليح وفقا لأحدث النظم العالمية والتي وضعتها ضمن أعلى تصنيفات الجيوش في العالم.

كما نفذت القوات الجوية عرضا جويا، أظهر الاحترافية العالية التي وصل إليها الطيارون وقدرتهم على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم في أزمنة قياسية.

وقام وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالمرور على القوات المصطفة للإطمئنان على مدى جاهزيتها، كما ناقش في أسلوب تنفيذ مهامهم.

وخلال كلمته، نقل الفريق أول عبدالمجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرجال المنطقة المركزية العسكرية، مشيدا بما شاهده من الاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية للعناصر المشاركة في التفتيش.

وأكد أن مصر قد اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الاستراتيجي الأول.

وفي ختام الفاعليات قام عدد من طلبة الجامعات المصرية بالمرور على القوات المصطفة للتعرف على ما تمتلكه القوات المسلحة من قدرات وإمكانيات متطورة، معربين سعادتهم واعتزازهم.