بزيادة 97% عن 2024.. السياحة تكشف عدد المتقدمين لقرعة الحج السياحي

كتب- محمد أبو بكر:

قالت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن أعداد المتقدمين لقرعة الحج السياحي هذا الموسم بلغ عدد 114604 مواطن بزيادة قدرها 97% عن الموسم الماضي، من بينهم 51028 من المتقدمين من الذكور بنسبة 45% و63577 بنسبة 55% من الإناث.

وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تقدم للحج الاقتصادي السياحي 87241 مواطن بنسبة 76% من إجمالي المتقدمين، وعدد المتقدمين للحج البري 15326 مواطن بنسبة 13% من إجمالي المتقدمين.

وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 9173 مواطن بنسبة 8% من إجمالي المتقدمين، أما عدد المتقدمين للحج الخمس نجوم-أبراج كدانة فبلغ 2864 مواطن بنسبة 3% من إجمالي المتقدمين.

وأكدت سامي أن هذا العدد الغير مسبوق للمتقدمين لقرعة الحج السياحي يعكس ثقة المواطن في منظومة الحج السياحي ولا سيما في ضوء ما قدمته شركات السياحة من تنفيذ وتنظيم متميز لبرامج الحج السياحي في الموسم الماضي.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تقدمت برغباتها في تنظيم الحج السياحي هذا الموسم وأدرجت طلباتها على بوابة الحج الموحدة عدد 1743 شركة سياحة، من بينهم 1253 شركة أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي، و221 شركة أدرجت طلبات الحج البري، و 207 شركة أدرجت طلبات للمستوى الخمس نجوم، و62 شركة ادرجت طلبات للمستوى خمس نجوم – أبراج كدانة.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم هذا العام 1447هـ / 2026م والتي تم إجراؤها بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك وفقاً لماً أقرته الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي والتي اعتمدها شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

وتم إجراء القرعة إلكترونياً من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج.

ويمكن لشركات السياحة التي قامت بإدراج بيانات المتقدمين للحج السياحي استخراج نتيجة القرعة الالكترونية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الالكترونية من خلال الرقم القومي عن طريق الموقع الإلكتروني




