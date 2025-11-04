كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمد معروف:

رصدت عدسة "مصراوي" ازدحامًا شديدًا في المنطقة الترفيهية بالمتحف المصري الكبير، التي تضم العديد من المطاعم والكافيهات، وذلك في أول أيام استقبال المتحف المصري الكبير للجمهور.

كما شهد "GEM Shop"، وهو منفذ بيع الحِرف التراثية والأثرية والهدايا التابع للمتحف المصري الكبير، ازدحامًا كبيرًا من السياح الراغبين في اقتناء الهدايا قبل سفرهم من مصر.

المتحف المصري الكبير

يُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثًا تاريخيًا وثقافيًا ضخمًا، ليس لمصر فقط، بل للعالم أجمع، ويأتي في وقت مفصلي من تاريخ المنطقة، وله دلالة واضحة على توجه مصر نحو البناء والتنمية والحضارة حتى في أصعب الأوقات.

ويُعد المتحف بمثابة "الهرم الرابع"، وأكبر متحف في العالم مُخصَّص لحضارة واحدة، وهي الحضارة المصرية القديمة، كما يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، من بينها كنوز توت عنخ آمون والمومياوات الملكية، مما يجعله نافذة فريدة لفهم عظمة التاريخ المصري، وصرحًا عالميًا يجذب الملايين من السياح والباحثين.