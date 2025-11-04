قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ إن الوزارة وضعت خطة شاملة ومحكمة للقضاء على ما يُعرف بـ"النقاط الساخنة" في الشبكة الكهربائية، والتي تمثل مناطق ذات أحمال مرتفعة أو ضغط متزايد على الشبكات؛ تؤثر على جودة واستقرار التغذية الكهربائية.

وأوضح وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن الخطة تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث موسعة في شبكات النقل والتوزيع، ورفع كفاءة المحولات وخطوط الجهد، مع التوسع في استخدام أنظمة المراقبة الذكية لرصد أي أعطال أو اختناقات فنية بشكل لحظي.

وأشار عصمت إلى أن القطاع يعمل حاليًّا على مراجعة أداء الشبكة في مختلف المحافظات لتحديد أولويات التدخل الفني؛ بما يضمن استمرارية التيار دون انقطاع وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير أن الجهود الحالية تأتي ضمن خطة الدولة لتقوية البنية التحتية الكهربائية؛ استعدادًا لموسم الصيف المقبل، وضمان جاهزية الشبكة لمواجهة أية زيادة في معدلات الاستهلاك.