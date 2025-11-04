إعلان

وزير الكهرباء لـ"مصراوي": خطة محكمة للقضاء على "النقاط الساخنة" بالشبكة القومية

كتب : محمد صلاح

02:08 م 04/11/2025

الدكتور محمود عصمت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ إن الوزارة وضعت خطة شاملة ومحكمة للقضاء على ما يُعرف بـ"النقاط الساخنة" في الشبكة الكهربائية، والتي تمثل مناطق ذات أحمال مرتفعة أو ضغط متزايد على الشبكات؛ تؤثر على جودة واستقرار التغذية الكهربائية.

وأوضح وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن الخطة تتضمن تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث موسعة في شبكات النقل والتوزيع، ورفع كفاءة المحولات وخطوط الجهد، مع التوسع في استخدام أنظمة المراقبة الذكية لرصد أي أعطال أو اختناقات فنية بشكل لحظي.

وأشار عصمت إلى أن القطاع يعمل حاليًّا على مراجعة أداء الشبكة في مختلف المحافظات لتحديد أولويات التدخل الفني؛ بما يضمن استمرارية التيار دون انقطاع وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير أن الجهود الحالية تأتي ضمن خطة الدولة لتقوية البنية التحتية الكهربائية؛ استعدادًا لموسم الصيف المقبل، وضمان جاهزية الشبكة لمواجهة أية زيادة في معدلات الاستهلاك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء خطة محكمة النقاط الساخنة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

صورة- رئيسا وزراء هولندا وبلجيكا يمارسان الرياضة في ممشى أهل مصر
إقبال حاشد في أول ساعات افتتاح المتحف المصري الكبير للجمهور - صور
تعثر صفقة الغاز.. من الرابح ومن الخاسر بين مصر وإسرائيل؟
كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟