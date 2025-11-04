مواصلات المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه رسميًا

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن المواصلات المطلوبة وكيفية الوصول إلى المتحف المصري الكبير بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي له السبت 1 نوفمبر 2025.

وتكون مواصلات "المتحف المصري الكبير"، كما يلي:

من ميدان الجيزة:

يمكن استقلال مترو الخط الثاني حتى محطة الجيزة، ثم ركوب ميكروباص متجه إلى ميدان الرماية حيث تقع بوابات المتحف.

من ميدان عبد المنعم رياض:

يتم التوجه عبر مترو الخط الثاني حتى محطة جامعة القاهرة، ثم استكمال الطريق بسيارة أو ميكروباص إلى ميدان الرماية.

من الشيخ زايد أو 6 أكتوبر:

يمكن التوجه بسيارة خاصة أو تاكسي عبر محور 26 يوليو ثم الطريق الدائري حتى ميدان الرماية – بوابة 2 للمتحف.

من التجمع أو القاهرة الجديدة:

يتم الوصول عبر الطريق الدائري الشرقي إلى مخرج المريوطية ثم الاتجاه إلى الرماية وصولًا إلى بوابات المتحف المصري الكبير.

من مصر الجديدة أو هليوبوليس:

يُستقل مترو الأنفاق مع التحويل إلى الخط الثاني حتى محطة الجيزة أو فيصل، ثم سيارة عبر الطريق الدائري إلى مخرج المريوطية وصولًا إلى ميدان الرماية.

كانت كشفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه رسميًا

أوضحت "الغرفة"، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير، هي:

التذاكر العادية للمصريين:‎

البالغين: سعر الذكرة 200 جنيه.

‎الأطفال: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎الطلاب: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎كبار السن: سعر التذكرة 100 جنيه.

‎الأجانب:

‎البالغين: سعر التذكرة 1450 جنيها.

‎الأطفال: سعر التذكرة 730 جنيهات.

الطلاب: سعر التذكرة 730 جنيهات.

