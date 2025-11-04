تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس خريفي مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على شمال الصعيد، وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وشبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

