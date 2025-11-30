"النواب": السيسي يضع العالم أمام مسؤولياته تجاه فلسطين

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الموجَّه إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الخطاب حمل رسالة واضحة وحاسمة للمجتمع الدولي، وأعاد التأكيد على الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها في نضاله المشروع ضد الاحتلال.

وقال أباظة في بيان له اليوم إن الرئيس السيسي عبر بصدق عن صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري، ذلك الشعب الذي يواجه الظلم والطغيان بثبات لا يتزعزع، ولا يزال مرابطًا ومدافعًا عن أرضه وحقوقه، متمسكًا بعزته وكرامته رغم كل ما يتعرض له من تحديات وقهر.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية إلى أن خطاب الرئيس وضع النقاط فوق الحروف عندما أكد أن معاناة الفلسطينيين لا تقتصر على غزة وحدها، رغم الفظائع التي شهد عليها العالم، بل تمتد إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث يتعرض الفلسطينيون لانتهاكات يومية ممنهجة تشمل تقييد الحركة، والاستيلاء على الأراضي، وتزايد اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين العزّل، ورغم ذلك يواصل الشعب الفلسطيني حياته وصموده بإرادة لا تنكسر.

وطالب أباظة المجتمع الدولي بالتفاعل الجاد مع دعوة الرئيس السيسي لتحمل مسؤولياته في إعادة إعمار غزة واستعادة الكرامة الإنسانية للشعب الفلسطيني، عبر دعم جهود التعافي المبكر والإعمار، مشددًا على أن تعزيز دور السلطة الفلسطينية ضرورة محورية لتمكينها من أداء التزاماتها وتقديم الخدمات لشعبها بما يتناسب مع حجم تضحياته.

وأضاف أن خطاب الرئيس السيسي يعكس بوضوح استمرار الدور المصري التاريخي والمحوري في نصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967. وأكد أن حل الدولتين يظل الركيزة الأساسية لإنهاء الصراع الممتد منذ عقود، وأن مصر بقيادتها السياسية ستظل الصوت الأكثر حكمة وثباتًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والعمل من أجل سلام عادل وشامل في المنطقة.