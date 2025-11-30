إعلان

"النواب": السيسي يضع العالم أمام مسؤولياته تجاه فلسطين

كتب : نشأت علي

04:48 م 30/11/2025

النائب أحمد فؤاد أباظة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الموجَّه إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الخطاب حمل رسالة واضحة وحاسمة للمجتمع الدولي، وأعاد التأكيد على الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها في نضاله المشروع ضد الاحتلال.

وقال أباظة في بيان له اليوم إن الرئيس السيسي عبر بصدق عن صمود الشعب الفلسطيني الأسطوري، ذلك الشعب الذي يواجه الظلم والطغيان بثبات لا يتزعزع، ولا يزال مرابطًا ومدافعًا عن أرضه وحقوقه، متمسكًا بعزته وكرامته رغم كل ما يتعرض له من تحديات وقهر.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية إلى أن خطاب الرئيس وضع النقاط فوق الحروف عندما أكد أن معاناة الفلسطينيين لا تقتصر على غزة وحدها، رغم الفظائع التي شهد عليها العالم، بل تمتد إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث يتعرض الفلسطينيون لانتهاكات يومية ممنهجة تشمل تقييد الحركة، والاستيلاء على الأراضي، وتزايد اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين العزّل، ورغم ذلك يواصل الشعب الفلسطيني حياته وصموده بإرادة لا تنكسر.

وطالب أباظة المجتمع الدولي بالتفاعل الجاد مع دعوة الرئيس السيسي لتحمل مسؤولياته في إعادة إعمار غزة واستعادة الكرامة الإنسانية للشعب الفلسطيني، عبر دعم جهود التعافي المبكر والإعمار، مشددًا على أن تعزيز دور السلطة الفلسطينية ضرورة محورية لتمكينها من أداء التزاماتها وتقديم الخدمات لشعبها بما يتناسب مع حجم تضحياته.

وأضاف أن خطاب الرئيس السيسي يعكس بوضوح استمرار الدور المصري التاريخي والمحوري في نصرة القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967. وأكد أن حل الدولتين يظل الركيزة الأساسية لإنهاء الصراع الممتد منذ عقود، وأن مصر بقيادتها السياسية ستظل الصوت الأكثر حكمة وثباتًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والعمل من أجل سلام عادل وشامل في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد فؤاد أباظة الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة