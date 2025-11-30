أجرى المهندس خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمملكة العربية السعودية، زيارة رسمية إلى مصنع "وادي النيل إشتيو" لتصنيع مرشحات وفلاتر الغسيل الكلوي، خلال زيارته الرسمية إلى القاهرة.

وخلال الجولة التفقدية داخل المصنع، اطّلع الوفد على خطوط الإنتاج المتقدمة لتصنيع فلاتر ومرشحات الغسيل الكلوي، التي تُعد من الصناعات الحيوية الدقيقة ذات الأهمية الطبية والإنسانية البالغة، كما استعرض مسؤولو الشركة المراحل الإنتاجية والتقنيات المستخدمة، والتي تتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية ومتطلبات هيئة الدواء المصرية وهيئات الاعتماد الدولية.

وتناولت المباحثات بين الجانبين آفاق التعاون الصناعي المشترك بين شركة "وادي النيل إشتيو" ووزارة الصناعة السعودية، بهدف توطين صناعة فلاتر الغسيل الكلوي داخل المملكة العربية السعودية، ونقل الخبرات المصرية في هذا المجال إلى السوق السعودية، دعمًا لبرامج رؤية السعودية 2030، واستراتيجية مصر للتصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية الحيوية.

وخلال الزيارة، أكد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة في قطاع الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن التعاون المصري السعودي في هذا القطاع سيسهم في رفع كفاءة الصناعة وتحقيق الأمن الدوائي والطبي العربي.

وقال الحسيني: "ننظر إلى هذه الشراكات باعتبارها خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل الصحي الإقليمي، وتطوير القدرات الصناعية المشتركة بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج العربي وقدرته التنافسية عالميًا".

من جهته، أشاد المهندس خالد بن صالح المديفر بما شاهده من تطور صناعي وتقني داخل مصنع وادي النيل إشتيو لتصنيع مرشحات وفلاتر الغسيل الكلوي، مؤكدًا: "ما شاهدناه اليوم يعكس تطور الصناعة المصرية في المجال الطبي، ويؤكد وجود قاعدة صناعية قادرة على أن تكون شريكًا رئيسيًا في مشاريع التوطين الصناعي ضمن رؤية المملكة 2030".

وأضاف المديفر: "ينصب حرص وزارة الصناعة السعودية على تعزيز التعاون مع الشركاء المصريين في المجالات الصناعية ذات الأولوية، خاصة تلك التي تمس حياة الإنسان وتخدم القطاع الصحي في البلدين.. ونتطلع إلى تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تسهم في توطين الصناعات الطبية داخل المملكة وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، بما يخدم الإنسان أولًا".

وقال الدكتور عمرو عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن هذه الزيارة تمثل انطلاقة جديدة للتعاون العربي المشترك في مجال الصناعات الطبية، مشيرًا إلى أن توطين صناعة فلاتر الغسيل الكلوي في مصر والعالم العربي "يعد ضرورة استراتيجية، ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الحيوية، بل لبناء قاعدة صناعية طبية قادرة على المنافسة العالمية".

وأضاف عبد الرازق: "لدينا في مصر بنية صناعية قوية وكفاءات بشرية قادرة على نقل وتطوير التكنولوجيا الطبية الحديثة، وهو ما يجعلنا مؤهلين لقيادة مبادرة عربية لتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الحيوية".