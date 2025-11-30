كشف الإعلامي عمرو أديب أن المحكمة الإدارية العليا بدأت تُصدر أحكامها على طعون انتخابات مجلس النواب بشكل متتالٍ.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن المحكمة ألغت حتى اللحظة نتائج الانتخابات في 11 دائرة وأمرت بإعادة التصويت فيها كاملة، مضيفًا أن الدوائر شملت الهرم، البلينا وزواج بسوهاج، كوم حمادة بالبحيرة، الدائرة الرابعة بأسيوط، والدائرة الثالثة بالفيوم، وغيرها.

وأضاف أن المحكمة رفضت أكثر من 100 طعن آخر لزوال شرط المصلحة، من بينها طعن أحمد مرتضى منصور.

وتابع أن الأحكام تُصدر تباعًا على الهواء، مؤكدًا أن العدد قد يرتفع خلال الساعات القادمة لأن هناك عشرات الطعون ما زالت منظورة أمام الدائرة نفسها.

وأكد أديب أن العملية الانتخابية في مصر بها ثلاثة فلاتر قوية للتظلم. وقال إن المرشح أولاً يشتكي للهيئة الوطنية للانتخابات التي ألغت بالفعل 19 دائرة، ثم يلجأ للمحكمة الإدارية العليا، وأخيرًا محكمة النقض، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تضمن نزاهة العملية وتعالج أي مخالفات سواء في العد أو الفرز أو شراء الأصوات.

وأشار إلى أن الإدارية العليا تُعلن أحكامها لحظة بلحظة، وأن المرشحين المتضررين يجلسون الآن أمام الشاشات يتابعون مصير دوائرهم.

وأكد أن الإعادة ستتم في أقرب وقت ممكن مع الإعادة العامة للمرحلة الأولى، موضحًا أن المحكمة لا تتهاون إذا ثبتت مخالفات جوهرية أثرت على إرادة الناخبين.