عمرو أديب: إسرائيل تسعى للسيطرة على مصر عبر الغاز

كتب : حسن مرسي

10:58 م 03/11/2025

الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن قضية غزة انتهت تمامًا، لكن التركيز يجب أن ينتقل إلى موقف مصر القوي في وجه مشروع إسرائيل التوسعي من خلال الهيمنة على دول المنطقة.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن مصر حدودها عظيمة وجيشها لا يُقهر، مشيرًا إلى أنها الدولة الوحيدة التي يخشاها الجميع، ولا أحد يجرؤ على الاقتراب منها.

وأضاف أن إسرائيل تحاول الضغط على مصر عبر اتفاقيات الغاز، مشيرًا إلى أن نسبة الغاز الإسرائيلي في احتياجات مصر ليست كبيرة أو خطيرة، موضحًا أن الإدارة المصرية مدركة لهذا الضغط الذي يهدف إلى السيطرة، لكن مصر تقف حازمة ضد التهجير أو أي تجاوز.

وتابع أديب أن إسرائيل ليست كالعالم العربي الذي يسعى للسلام، مؤكدًا أن لديها مشروعًا توسعيًا يهدف إلى السيطرة تدريجيًا، سواء بالسلم أو الاقتصاد أو الحرب، "السكوت يشجع على المزيد من الطمع، كما كان يردد الرئيس السادات".

وأكد مقدم "الحكاية"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن بفخر إنهاء القدرة النووية الإيرانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل ضربت إيران دون مقاومة حقيقية.

وأكد أن إسرائيل أصبحت شرطي المنطقة بفضل الدعم الأمريكي، مشددًا على ضرورة استخدام نقاط القوة العربية لمواجهة الهيمنة الإسرائيلية، "التصدي للجشع يجب أن يكون فوريًا لمنع المزيد من التوسع".

عمرو أديب إسرائيل مصر ترامب إيران غزة

