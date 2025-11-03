ضياء رشوان: مليار تفاعل عالمي لـ احتفالية افتتاح المتحف الكبير

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن افتتاح المتحف المصري الكبير جذب انتباه العالم بأسره.

وقال رشوان، خلال مداخلته مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة أون، إن التغطية الإعلامية تجاوزت كل التوقعات، مشيرًا إلى أن الحدث عكس مكانة مصر الحضارية العالمية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهيئة رصدت في 31 ساعة فقط عشرات المواضيع الإعلامية حول الافتتاح.

وأشار إلى 63 موضوعًا في الولايات المتحدة، و254 في أوروبا، و44 في دول الجوار مثل تركيا وإيران وإسرائيل، بالإضافة إلى 132 في آسيا و18 في أفريقيا، مع 194 موضوعًا في الإعلام العربي.

وتابع الدكتور ضياء رشوان، أن الرصد اقتصر على الصحف والمواقع الإخبارية دون التواصل الاجتماعي.

وأكد أن التحليلات تشير إلى نحو مليار تفاعل عالمي، مشددًا على أن هذه الأرقام تقيس الجغرافيا الإعلامية بدقة لا بالألقاب.

وأكد أن الاحتفالية تعد أبرز حدث ثقافي عالمي، مشيرًا إلى تفوقها رمزيًا ومحتوىً على فعاليات مثل جوائز الأوسكار ومهرجان كان، موضحًا أنها تبرز تفرد مصر في عرض تراثها للعالم.