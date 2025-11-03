أحمد موسى: افتتاح المتحف الكبير أعظم حملة ترويجية للسياحة المصرية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل أضخم حملة ترويجية للسياحة المصرية في المائة عام الأخيرة.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إن حضور الملوك والملكات في الحفل يروج لمصر عالميًا دون حاجة لإنفاق إضافي، مشيرًا إلى أن هذا الزخم يفرض مسؤوليات كبيرة على الدولة لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا، مع التركيز على زيادة الغرف الفندقية لسد النقص الحالي.

وأضاف أن الإجراءات البيروقراطية تعيق تدفق السياح ويجب إزالتها فورًا، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت جاهزة بنيتها التحتية، حيث غير الكثير من السياح وجهاتهم نحوها.

وأوضح مقدم "على مسئوليتي" أن استخراج التأشيرة يجب أن يتم في ساعات قليلة لا أشهر، مع وضع ضوابط سريعة لاستقبال الزوار.

وتابع موسى أن المرشدين السياحيين يتحملون دورًا حاسمًا في تقديم الخدمات المتميزة، مؤكدًا أن الشوارع والطرق أصبحت في أبهى حلة، مثل الطريق الدائري الذي تم تجميله في 72 ساعة بجهود المصريين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من النظافة والجمال لإبهار الزوار.

وأكد أن حل مشكلات السياحة مسؤولية كل وزير في ملفه دون انتظار توجيهات عليا، مشيرًا إلى أن المطبخ المصري يمثل جذبًا إضافيًا هائلًا، مشددًا على بناء استراتيجية شاملة للوصول إلى 30 مليون سائح بأعلى جودة.