إعلان

مستشفى "زايد التخصصي" يستقبل وزير الدولة البريطاني وممثلي الصحة العالمية

كتب : أحمد جمعة عسكر

03:49 م 03/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مستشفى زايد التخصصي يستقبل وزير الدولة البريطاني وممثلي الصحة العالمية (2)
  • عرض 5 صورة
    مستشفى زايد التخصصي يستقبل وزير الدولة البريطاني وممثلي الصحة العالمية (4)
  • عرض 5 صورة
    مستشفى زايد التخصصي يستقبل وزير الدولة البريطاني وممثلي الصحة العالمية (5)
  • عرض 5 صورة
    مستشفى زايد التخصصي يستقبل وزير الدولة البريطاني وممثلي الصحة العالمية (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد جمعة:

استقبل مستشفى الشيخ زايد التخصصي وفدًا بريطانيًا رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، يرافقه مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مصر؛ لبحث آخر التجهيزات الطبية لدعم الأزمة في غزة، وسبل استضافة وعلاج المصابين الفلسطينيين.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوفد استمع إلى شرح مفصل عن الإمكانات الطبية والفنية والإدارية للمستشفى، مؤكدًا أن تجهيزاتها المتطورة تؤهلها لتكون أحد المراكز الطبية الرائدة في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف عبد الغفار أن الوفد اطّلع على تجربة المستشفى الرائدة في تدريب أطباء الطوارئ، والتي تُنفَّذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم مباشر من الحكومة البريطانية.

اصطحب الدكتور صلاح عمر جودة، مدير المستشفى، الوزير والوفد في جولة ميدانية شملت أقسام الطوارئ، والمعمل، وبنك الدم، والأشعة؛ للاطلاع على آليات العمل ومستوى التجهيزات.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوزير البريطاني عن سعادته البالغة بإمكانات المستشفى وتكامل تخصصاتها، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الحكومة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، وتطلعه لتعزيز التعاون المستقبلي وتوسيع مجالات الشراكة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى الشيخ زايد التخصصي هاميش فالكونر منظمة الصحة العالمية غزة قطاع غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
قفزت 54%.. مدفوعات الدين تلتهم كافة إيرادات مصر بالربع الأول للعام المالي
فيروس الشتاء الخفي.. كيف تحمي أسرتك من الفيروس المخلوي؟
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير