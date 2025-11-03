كتب- أحمد جمعة:

استقبل مستشفى الشيخ زايد التخصصي وفدًا بريطانيًا رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، يرافقه مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مصر؛ لبحث آخر التجهيزات الطبية لدعم الأزمة في غزة، وسبل استضافة وعلاج المصابين الفلسطينيين.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوفد استمع إلى شرح مفصل عن الإمكانات الطبية والفنية والإدارية للمستشفى، مؤكدًا أن تجهيزاتها المتطورة تؤهلها لتكون أحد المراكز الطبية الرائدة في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف عبد الغفار أن الوفد اطّلع على تجربة المستشفى الرائدة في تدريب أطباء الطوارئ، والتي تُنفَّذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبدعم مباشر من الحكومة البريطانية.

اصطحب الدكتور صلاح عمر جودة، مدير المستشفى، الوزير والوفد في جولة ميدانية شملت أقسام الطوارئ، والمعمل، وبنك الدم، والأشعة؛ للاطلاع على آليات العمل ومستوى التجهيزات.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوزير البريطاني عن سعادته البالغة بإمكانات المستشفى وتكامل تخصصاتها، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الحكومة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، وتطلعه لتعزيز التعاون المستقبلي وتوسيع مجالات الشراكة.