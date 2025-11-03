حالة الطقس.. الأرصاد: سحب رعدية ممطرة بهذه المناطق الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مشيرة إلى أنها يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن السحب الرعدية الممطرة ما زالت مستمرة على مناطق من شمال الصعيد، مع توقعات باستمرار الحالة الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الهيئة أن درجة الحرارة الحالية على القاهرة الكبرى تبلغ 24 درجة مئوية، مؤكدة أهمية متابعة التحديثات الجوية أولًا بأول نظرًا لتقلبات الطقس الحالية.

