طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب

كتب : محمد عبدالناصر

07:30 ص 03/11/2025

شبورة مائية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، مؤكدة أن البلاد تشهد طقس خريفي يميل للبرودة في الصباح الباكر، يميل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدلًا ليل ومائل للبرودة في الساعات المتأخرة.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تتأثر غدًا بشبورة مائية كثيفة تبدأ من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد تصل لحد الضباب على بعض الطرق.

كما تتوقع الهيئة فرص أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، يصاحبها نشاط للرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية مع فرصة لتشكل الأتربة والرمال المثارة على بعض المناطق.

وأكدت الهيئة أنها تتابع لحظة بلحظة تطورات الحالة الجوية، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، خصوصًا خلال فترات الشبورة والأمطار.

