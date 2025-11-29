إعلان

وزارة السياحة تُشارك في تنظيم رحلة تعريفية لعدد من الوكلاء بالسوق الإسباني

كتب- أحمد عبدالمنعم:

10:14 م 29/11/2025
    رحلة تعريفية لعدد من الوكلاء بالسوق الإسباني
شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في تنظيم رحلة تعريفية لعدد من الوكلاء السياحيين من مختلف المدن الإسبانية وذلك بالتعاون مع منظم الرحلات Sama Travel؛ لزيارة القاهرة التاريخية والمتحف المصري الكبير.

كما شارك محمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في ورشة العمل التي تم تنظيمها، على هامش هذه الرحلة؛ حيث استعرض من خلال عرض تقديمي المنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد المصري ولاسيما منتج السياحة الثقافية، كما تحدث عن المتحف المصرى الكبير الذي تم افتتاحه في الأول من شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى الحديث عن تطوير القاهرة التاريخية.

وخلال الرحلة التعريفية، أعرب الوفد عن انبهاره بالمتحف المصري الكبير وبالكنوز الأثرية الفريدة التي تنتمي للحضارة المصرية القديمة وطريقة عرضها التي تواكب أساليب العرض العالمية وتعكس عظمة الحضارة المصرية عبر العصور.

كما قام الوفد بزيارة عدد من المواقع الأثرية بالقاهرة التاريخية؛ حيث استمعوا لشرح عن تاريخها وقيمتها الحضارية.

