قدمت الإعلامية مفيدة شيحة تهنئة لزميليها الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي، بمناسبة خطوبة ابنهما نور عمرو أديب.

خلال برنامجها "الستات"، المذاع على قناة "النهار"، أعربت شيحة عن سعادتها بهذه المناسبة السعيدة التي تخص عائلتين إعلاميتين بارزتين، متمنية للإعلاميين دوام الفرح والسعادة.

وخلال تهنئتها، قالت شيحة: "ألف مبروك ويا رب يفرحكم ويديم عليكم السعادة.. دي أسعد لحظات للأم".

وأشارت إلى أن هذا الحدث يمثل قيمة عاطفية كبيرة، مؤكدة أن رؤية الابن في هذه المرحلة هي بمثابة مكافأة إلهية، حيث أضافت: "دي اللحظة اللي ربنا بيطبطب فيها على قلب كل أم لما تشوف ابنها".

واحتفل أمس الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي بخطوبة ابنهما نور، وذلك في حفل عائلي بسيط جمع أفراد الأسرة.