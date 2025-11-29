حالة الطقس.. نصائح من الأرصاد بشأن الشبورة المائية اليوم

نصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية والسريعة خلال ساعات الصباح.

وأكدت "غانم"، أن السبب الرئيسي للتحذير هو كثافة الشبورة المائية التي قد تقلل من مدى الرؤية أمام السائقين، مما يستدعي الالتزام بالسرعات المناسبة والحفاظ على مسافة أمان كافية بين السيارات.

كما أوصت بالابتعاد عن المناطق التي تشهد سقوط أمطار خفيفة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود اليوم السبت، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدًا السبت يشهد شبورة مائية من (2: 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وأوضحت أن طقس غدًا السبت يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوباً على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

وبينت هيئة الأرصاد، أن طقس اليوم يشهد نشاطًا للرياح أحياناً على مناطق من (سيوة - السلوم - مطروح) على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 29 نوفمبر 2025

القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 / الصغرى 25

السواحل الشمالية: العظمى 26 / الصغرى 25

شمال الصعيد: العظمى 26 / الصغرى 25

جنوب الصعيد: العظمى 31 / الصغرى