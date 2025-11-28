إعلان

أحمد الصياد: المتحف الكبير أجهض محاولات التشويه المدفوعة وتصدر الترند

كتب : حسن مرسي

11:42 م 28/11/2025

المتحف المصري الكبير

أكد أحمد الصياد، رئيس قطاع الديجيتال بالمتحدة الإخبارية، أن معظم الترندات الرائجة على وسائل التواصل سطحية وتُغرق المحتوى الهام مثل إنجازات العلماء أو الاختراعات الكبرى.

وقال الصياد، خلال حواره على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن السؤال الذي يطرح نفسه دائمًا هو لماذا يتصدر "طرد شاب من محل كشري" أو "فتاة تحمل شيبسي" بينما يُهمل خبر عالمي كبير، مؤكدًا أن السبب يكمن في آليات عمل المنصات ومن يتحكم في إبراز المحتوى.

وأضاف أن الخوارزميات هي الحاكم الفعلي للترند، لكنها تعتمد على التفاعل البشري الحقيقي.

وأشار إلى أن الخبر العلمي قد يُقرأ من ملايين لكنه لا يُناقش أو يُعاد نشره، مما يجعل المنصة لا تراه مثيرًا للاهتمام، مشددًا على أن الترند يحتاج إلى تكرار النشر كل دقائق ونقاشات متنوعة ليتصدر.

وتابع أحمد الصياد، رئيس قطاع الديجيتال بالمتحدة الإخبارية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير كان مثالاً حيًّا على قوة الترند الحقيقي.

وأكد أنه رغم محاولات مدفوعة لتصدر ترندات أخرى سطحية في اليوم نفسه، إلا أن الجمهور المصري أجهضها تمامًا بالتفاعل المستمر مع المتحف، مما جعله يحتل الصدارة لثلاثة أيام كاملة.

المتحف المصري الكبير أحمد الصياد الآثار المصرية

