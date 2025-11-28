"دولة التلاوة" تكرم القارئ الراحل عبدالوهاب الطنطاوي

كرم برنامج "دولة التلاوة" الشيخ الراحل محمد عبد الوهاب الطنطاوي، أحد أبرز أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي، من خلال تسجيل صوتي خاص للفنانة إسعاد يونس، التي عبرت فيه عن تقديرها الكبير لصوته قائلة:"صوته كان بلسم بيشفي جراح الروح".

ولد الشيخ الطنطاوي عام 1947 في قرية النسيمية التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومنذ يومه الأول، كان حلم والده أن يجعله من أهل القرآن، فوهبه لحفظ كتاب الله واختار له اسم "محمد" تبركا بالحب النبوي والنور الرباني.

وبفضل موهبته الفريدة، أتم حفظ القرآن الكريم كاملا عام 1957 وهو في سن العاشرة، على يد الشيخ صلاح محمود محمد.

بعد حصوله على الشهادة الابتدائية بتفوق، التحق الشيخ الطنطاوي بالمعهد الديني في المنصورة، حيث لمع بين زملائه بصوته المميز الذي لم يكن له مثيل.

واصل دراسته حتى تخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ثم عمل واعظًا بالأزهر الشريف، قبل أن يطوف دول العالم في شهر رمضان لقراءة القرآن أمام الجاليات المسلمة، ليصبح صوته جواز سفره وبصمته الروحية الخاصة.

في عام 1985 انضم الشيخ الطنطاوي إلى الإذاعة المصرية ليصبح من القرّاء المعتمدين رسميا، ويتسلل صوته إلى بيوت المصريين والعرب، حتى لقب بـ"القارئ العالم" و"كروان الدقهلية"، وظل صوته يجري في قلوب الناس كالماء العذب.

رحل الشيخ محمد عبدالوهاب الطنطاوي في 26 يوليو 2017، وشيّعت جنازته من مسقط رأسه قرية النسيمية وسط وداع كبير يليق برجل عاش للقرآن ومات على حب تلاوته.