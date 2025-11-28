وزير الثقافة يكشف تفاصيل حريق استوديو مصر بالهرم

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن الحريق الذي اندلع منذ قليل في أحد مواقع التصوير المفتوحة باستوديو مصر لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، مشددًا على سلامة البنية التحتية للاستوديو التاريخي ومحتوياته وكذلك المباني المحيطة.

وأوضح "هنو"، بحسب بيان وزارة الثقافة، الجمعة، أن النيران اشتعلت في ديكورات الحارة الخاصة بتصوير مسلسل “الكينج” المشارك في موسم رمضان 2026 والموجودة في منطقة التصوير المفتوحة بالاستديو.

وأشار وزير الثقافة إلى أن رجال الحماية المدنية يواصلون السيطرة على الحريق عبر خمس سيارات إطفاء، مؤكدًا متابعته الميدانية والمستمرة للوضع داخل الاستوديو لحظة بلحظة.

ووجّه الوزير بالتنسيق العاجل مع النيابة المختصة والحماية المدنية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

