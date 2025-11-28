وزير الثقافة يدشن فعالية جديدة للفنون التشكيلية

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، ختام فعاليات ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، في نسخته الثامنة عشرة، وافتتاح معرض نتاج أعمال الفنانين المشاركين في فعاليات الدورة.

وأشاد وزير الثقافة، بتنوع الأعمار المشاركة في الملتقى، مؤكدًا أن هذا الحدث أصبح نقطة ضوء بارزة في المشهد الفني المصري والعربي، وجسرًا يربط مبدعي العالم بروح مصر الخالدة.

وقال "هنو": في الأقصر يلتقي الفن الحديث، بتنوع مدارسه، مع التراث الإنساني العريق، ليقدّم خطابًا بصريًا متجددًا يُضيف إلى حضارتنا دون أن يكررها.

وأوضح وزير الثقافة، أن الدورة الحالية شهدت أعمالًا فنية غنية بالابتكار والتجريب، استلهمت من سحر الأقصر وطبيعتها وصروحها الأثرية، وعبرت عن رؤى فنية تُعيد صياغة العلاقة باللون والضوء والعالم، مؤكدًا أن رسالة وزارة الثقافة تقوم على أن يكون الفن مساحة للحرية والاكتشاف، ومنصة تجمع كل الأطياف لصنع جمال جديد.

وشدد على استمرار وزارة الثقافة في دعم الملتقى لترسيخ مكانة مصر كحاضنة دولية للفن والفنانين، وجسر حضاري يمتد من مجد الماضي إلى آفاق المستقبل، مشيرًا إلى مواصلة تطوير الفعاليات الكبرى، وإتاحة الفرص للطاقات الشابة، وتعزيز حضور مصر على خريطة الفنون العالمية.

وأعلن وزير الثقافة، إضافة فنية جديدة إلى خريطة الفعاليات الثقافية، وهي "سمبوزيوم مدن مصر الأول"، الذي تُقام نسخته الافتتاحية على ضفاف نيل أسوان، ليجمع فناني التصوير والنحت والتصوير الفوتوغرافي في حوار فني متكامل، وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وعقب إلقاء كلمته، كرم الوزير الفنانين المشاركين بالدورة الـ18 والبالغ عددهم 22 فنانًا من 13 دولة، هي: مصر، إيطاليا، ألمانيا، الصين، مقدونيا، روسيا، فنلندا، سنغافورة، بيلاروسيا، عُمان، البحرين، العراق، والمغرب، حيث وثّقت عدسات الفنانين المشاركين ملامح الحياة في جنوب مصر، إلى جانب لقطات مميزة لمعابد الأقصر والكرنك، ومقابر وادي الملوك والملكات بالبر الغربي.

وقال المهندس حمدي سطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والمشرف على صندوق التنمية الثقافية، إن مهمة الصندوق تتلخص في تيسير هذا الحدث الذي أصبح مساحة تفاعلية مميزة تجمع المبدعين من مختلف الثقافات في بيئة مُلهمة تحمل عبق التاريخ وروح الحضارة المصرية.

من جانبه، وجّه الفنان ياسر جعيصة، القوميسير العام للملتقى، الشكر لوزارة الثقافة على الجهود المبذولة لإنجاح هذه الدورة، التي وصفها بالمتميزة والحماسية، والتي جمعت نخبة من الفنانين من مصر والعالم.

