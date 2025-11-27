تعليمات عاجلة من السياحة بشأن عمرة رجب وشعبان ورمضان

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، خطابًا دوريًا عاجلًا، حمل رقم (300) بشأن ضوابط تنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447هـ، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع وزارة السياحة والآثار للحفاظ على انتظام الموسم وضمان جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين.

وأوضحت الغرفة، في خطابها الموجه إلى الشركات السياحية، أن القرار يأتي استنادًا إلى تعليمات الوزارة، والتي تضمنت في البند رقم (20) من ضوابط العمرة للعام الهجري 1447، عدم السماح باعتماد رحلات عمرة جديدة خلال فترة الذروة (شهري رجب وشعبان) إلا في حال عودة الرحلات السابقة، سواء كانت عودة فعلية أو بناء على حجوزات طيران مؤكدة مسبقًا، بهدف منع تكدس الرحلات وضمان سهولة انتقال المعتمرين.

وأكدت الغرفة، حرصها على تنظيم رحلات العمرة خلال الموسم وضبط حركة السفر بما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للمملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنه تم السماح للشركات السياحية بتنفيذ برامج عمرة الجمع بين رحلتين خلال الشهر، على أن يتم قبول رحلات جديدة فقط بعد عودة الرحلات السابقة فعليًا أو بحجز مؤكد لكلا الرحلتين معًا، وذلك وفق الضوابط المعتمدة.

وحثت الغرفة، جميع الشركات الأعضاء على الالتزام بما ورد من تعليمات، بما يساهم في تقديم موسم عمرة ناجح يليق بالمعتمرين المصريين ويضمن الحفاظ على سمعة القطاع السياحي.

