الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من الشبورة والسحب المنخفضة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما توجد شبورة مائية من 3 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

