"الصيادلة" تطالب الخريجيين الجدد بسرعة إنهاء إجراءات القيد

أحمد جمعة

05:23 م 27/11/2025

نقابة الصيادلة

كتب- أحمد جمعة:

طالبت النقابة العامة لصيادلة مصر، الخريجين الجدد بسرعة استكمال إجراءات القيد واستخراج تراخيص مزاولة المهنة، قبل انتهاء فترة انتداب موظفي وزارة الصحة للعمل داخل مقر النقابة العامة، وذلك للتيسير على الصيادلة وإنهاء إجراءات القيد والترخيص في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت نقابة الصيادلة أن التقديم يتم من خلال التوجه لمقر النقابة العامة بالقاهرة بجاردن سيتي أو من خلال مناديب النقابات الفرعية بالمحافظات.

فيما يلي المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة لخريجي الجامعات الحكومية والخاصة، وكذلك الجامعات الأجنبية خارج مصر، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة:

النقابة العامة لصيادلة مصر نقابة الصيادلة الخريجيين الجدد من الصيادلة استخراج تراخيص مزاولة المهنة إنهاء إجراءات القيد للصيادلة الجدد

