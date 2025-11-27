رئيس الوزراء يصدر لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر.. تفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وجذب مزيد من الإنتاجات الفنية العالمية للتصوير داخل مصر.

وبحسب القرار، ستتولى لجنة مصر للأفلام التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي مهمة إجراء التنسيقات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية لأعمال التصوير الأجنبي، على أن تكون الجهة الوحيدة المختصة بهذه الإجراءات داخل البلاد.

وتتضمن اللائحة إنشاء نافذة رقمية واحدة تتولى لجنة مصر للأفلام إدارتها والإشراف عليها بالكامل، بما يشمل إنهاء كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للتصوير الأجنبي في مصر، مع التأكيد على أنه لا يجوز التعامل مع أي جهة أخرى في هذا الشأن إلا من خلال هذه النافذة الموحدة.

ويأتي القرار في إطار دعم صناعة السينما والإنتاج الإعلامي وجعل مصر وجهة مفضلة للتصوير من قبل الشركات والجهات الدولية.

كما نشرت الجريدة الرسمية مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن وصول الخدمات الصحية للفئات الأكثر احتياجًا دون إجراءات معقدة.