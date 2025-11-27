استقبل الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الفنانة نجاة الصغيرة وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة وذلك على هامش زيارتها لها.

وبحسب بيان الهيئة أجرت الصغيرة زيارة لدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون، قيثارة الغناء العربي المسرح الكبير بمدينة الثقافة والفنون وذلك بحضور المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة.

تُعَد الفنانة نجاة الصغيرة من أشهر رموز الموسيقى العربية في العصر الذهبي للخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. اعتزلت الغناء عام 2002. ثم عادت للغناء في بدايات عام 2017. ثم عادت للظهور بعد طول غياب في حفل جوائز «جوي أووردز» (joy Awards)، الذي أقيم بمدينة الرياض مساء السبت 20 يناير 2024م، وقد بلغت السادسة والثمانين من عمرها، أدَّت فيه مقطعًا من أغنية «عيون القلب» من كلمات عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار محمد الموجي.

وهي حاليًّا آخرُ من بقي على قيد الحياة من المطربين الذين شاركوا في نشيد الوطن الأكبر، وآخر من بقي حيًّا من المطربين الذين تغنَّوا بألحان الشيخ زكريا.

