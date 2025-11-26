"السكك الحديدية" تسيّر الرحلة 34 لعودة الأشقاء السودانيين لبلادهم

مدبولي: حجم التجارة بين مصر والجزائر لا يزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المشاركة في مشروع العودة الطوعية للاشقاء السودانيين، حيث قامت صباح اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025 بتسيير لرحلة الرابعة والثلاثين للقطارات المخصصة لنقل المواطنين السودانيين العائدين إلى بلادهم.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بما يعكس عمق الروابط الرسمية والاخوية الممتدة بين شعبي وادي النيل.

وبذلك يكون قد وصل عدد الركاب السودانيين المستفيدين من الرحلات المنفذة حتى الآن إلى 32,488 راكبًا، تم نقلهم عبر قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر الي اسوان تمهيدا لانتقالهم إلى وجهاتهم بدولة السودان الشقيق .

هذا ومن المقرر أن يصل القطار إلى أسوان في الساعة 11:40 من مساء اليوم، على أن يغادر في رحلة العودة في تمام الساعة 11:30 من صباح الغد وفقا لجداول التشغيل المعتمدة لخدمة جمهور الركاب .