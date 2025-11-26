كتبت -داليا الظنيني:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الحسد يمثل خطورة قصوى قد تكون سبباً في فناء أعداد كبيرة من الناس، مؤكداً أن "ثلاثة أرباع من في القبور" كان الحسد سبباً في وفاتهم.

وخلال مشاركته في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، أشار الجندي إلى أن هذه الآفة الخطيرة قد تصل إلى درجة "منازعة القدر ومسابقته"، مستدلاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كان لشيء أن يسبق القدر لسبقته العين".

وحذر من تأثير الحسد المميت، مستشهداً بالحديث النبوي الشريف الذي يوضح قوته: "العين تدخل الجمل القِدْر وتُدخل الرجل القبر". وشدد على أن السبيل لحماية النفس والنعمة هو الاستعاذة والدعاء بالبركة.

وأوضح الجندي أن أسلوب الوقاية الفعّال يكمن في "الذكر والتبريك" عند رؤية أي جمال أو نعمة لدى الآخرين. وأكد أن هذه الصيغ تضمن بقاء النعمة محفوظة، وتجعل صاحبها في منأى عن أذى العين.

وذكر أن المفتاح في هذه الأذكار ليس الالتزام بلفظ محدد، بل استحضار الله سبحانه وتعالى والنية الصادقة بالدعاء بالبركة. وأشار إلى أن أي صيغة تضمنت ذكر الله والدعاء بالبركة فهي صحيحة، سواء كانت: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله"و اللهم بارك"،و "الله أكبر ما شاء الله"،و "الله يبارك لك".

واختتم الجندي حديثه بالتأكيد على أن "التبريك" هو جوهر الحماية، مشيراً إلى أن قول: "بارك الله لك" أو "بورك لك فيما رزقك الله" يكفي لحفظ النعمة، دون الحاجة إلى "تعقيد الصيغ أو الالتزام بقوالب جامدة".