قال يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، إن حجم العلاقات الثنائية بين الجزائر ومصر يعكس حرص القيادتين على تعزيز التعاون ودعم الاستثمار المشترك.

وأشار الوزير في تصريحاته خلال لقائه على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية، إلى أن الجزائر دخلت مرحلة اقتصادية جديدة بقيادة الرئيس الجزائري، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية تتضمن قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى إزالة العقبات البيروقراطية السابقة وتسهيل عملية إقامة المشاريع في مختلف القطاعات.

وأوضح أن تطبيق هذه الإصلاحات على أرض الواقع جاء من خلال عدة أشياء منها الوكالة الجزائرية للاستثمار الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، حيث أسهمت هذه المنظومة في إطلاق آلاف المشاريع خلال عامي 2024 و2025 في مجالات متنوعة مثل الصناعات الكيماوية، الدوائية، ومواد البناء.

وأشار وزير الصناعة إلى أن التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر يمثل فرصة استراتيجية يجب استثمارها بذكاء لتعزيز الصناعات الوطنية ودعم المشروعات المشتركة بين البلدين.

