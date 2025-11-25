بدء الفرز ببعض لجان انتخابات "النواب" بعد انتهاء التصويت -صور

تصوير - محمد معروف:

انتهت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، عمليات التصويت في انتخابات مجلس النواب في عدد من مقار لجان الاقتراع الفرعية على مستوى محافظات المرحلة الثانية من العملية الانتخابية والبالغ عددها 13 محافظة، وأعقب ذلك بدء فرز أصوات الناخبين والذين كانوا قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات على مدى يومين متتاليين.

واستمر العمل داخل عدد آخر من لجان الاقتراع، والتي شهدت تواجدا لناخبين في نطاق جمعية الانتخاب (حرم المركز الانتخابي) قبل التاسعة مساء، حيث تم إغلاق مقار تلك اللجان وعمل حصر بأعداد الناخبين المتواجدين، بحيث يستمر الاقتراع حتى الانتهاء من تمكينهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وبدأت على الفور اللجان التي انتهت أعمالها، في فرز بطاقات التصويت وذلك داخل مقار لجان الاقتراع الفرعية، حيث ستقوم كل لجنة بإعلان الحصر العددي المفصل في ختام فرز بطاقات التصويت، متضمنا عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم على مدى يومي العملية الانتخابية، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكذا القائمة الانتخابية، وإثبات تلك الأعداد في محضر عمل اللجنة، ثم إخطار اللجان العامة ولجان المتابعة والتي ستتولى بدورها إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.