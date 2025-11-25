إعلان

التنمية المحلية: وفاة مواطن بعد الإدلاء بصوته في انتخابات النواب بالقليوبية

كتب : داليا الظنيني

08:24 م 25/11/2025

الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت -داليا الظنيني :

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن تفاصيل سير العملية الانتخابية في المحافظات، مؤكداً أن الانتظام كان السمة الغالبة منذ الصباح الباكر.

قال "قاسم"، خلال تصريحات لقناة صدي البلد، إن الفتح تم في المواعيد المحددة لجميع اللجان، باستثناء لجنة واحدة فقط، وقد جرى التعامل الفوري مع هذا التأخير من خلال استبدال المستشارة رئيسة اللجنة.

وأشار إلى تسجيل وفاة لمواطن في لجنة رقم 47 بمدرسة الخصوص، بعد أن أدلى بصوته مباشرة، نتيجة إصابته بأزمة قلبية، وفشلت جهود إسعافه.

وتطرق إلى الأحداث في محافظة الدقهلية التي تضم 795 لجنة، وأضاف أنه في لجنة 48 بمدرسة الدرافيل، وفي حوالي الساعة 12:30 ظهراً، قام ابن لأحد المرشحين بارتكاب تجاوزات انتهت بكسر صندوق الاقتراع، وتم التعامل معه والسيطرة على الموقف من قبل قوات الأمن.

وأضاف أن لجنتي 33 و 34 شهدتا في الساعة 4:50 عصراً اشتباكاً بين مرشحين، ولكن الأمن تدخل وفض الاشتباك، واستمرت العملية الانتخابية بشكل طبيعي.

وبالنسبة لمحافظة المنوفية التي تضم 541 لجنة، قال قاسم إن المستشارة المشرفة على اللجنة رقم 14 تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.

وأوضح أنه في اللجنة 20، وعند الساعة 3:40 مساءً، امتلأت صناديق الاقتراع بشكل كامل، ما استدعى دعم اللجنة بصندوقين إضافيين لمواصلة استقبال الناخبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية وفاة مواطن بعد الإدلاء بصوته وفاة مواطن في انتخابات النواب بالقليوبية انتخابات مجلس النواب 2025

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية