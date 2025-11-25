كتبت -داليا الظنيني :

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن تفاصيل سير العملية الانتخابية في المحافظات، مؤكداً أن الانتظام كان السمة الغالبة منذ الصباح الباكر.

قال "قاسم"، خلال تصريحات لقناة صدي البلد، إن الفتح تم في المواعيد المحددة لجميع اللجان، باستثناء لجنة واحدة فقط، وقد جرى التعامل الفوري مع هذا التأخير من خلال استبدال المستشارة رئيسة اللجنة.

وأشار إلى تسجيل وفاة لمواطن في لجنة رقم 47 بمدرسة الخصوص، بعد أن أدلى بصوته مباشرة، نتيجة إصابته بأزمة قلبية، وفشلت جهود إسعافه.

وتطرق إلى الأحداث في محافظة الدقهلية التي تضم 795 لجنة، وأضاف أنه في لجنة 48 بمدرسة الدرافيل، وفي حوالي الساعة 12:30 ظهراً، قام ابن لأحد المرشحين بارتكاب تجاوزات انتهت بكسر صندوق الاقتراع، وتم التعامل معه والسيطرة على الموقف من قبل قوات الأمن.

وأضاف أن لجنتي 33 و 34 شهدتا في الساعة 4:50 عصراً اشتباكاً بين مرشحين، ولكن الأمن تدخل وفض الاشتباك، واستمرت العملية الانتخابية بشكل طبيعي.

وبالنسبة لمحافظة المنوفية التي تضم 541 لجنة، قال قاسم إن المستشارة المشرفة على اللجنة رقم 14 تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.

وأوضح أنه في اللجنة 20، وعند الساعة 3:40 مساءً، امتلأت صناديق الاقتراع بشكل كامل، ما استدعى دعم اللجنة بصندوقين إضافيين لمواصلة استقبال الناخبين.